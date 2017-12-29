В Киеве малолетний аферист стал миллионером, но не надолго

В Киеве подросток с сообщниками открыли псевдопункт обмена и смогли так присвоить себе 3,87 млн гривен украинцев. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Дело 17-летнего афериста уже расследовано и передано в суд.

В июле текущего года молодой уроженец Черниговской области приехал в столицу. Тут он вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной и решили заняться незаконным заработком.

Мужчина размещал объявления в интернете об обмене иностранной валютой по выгодному курсу, а юноша вместе с женщиной – снимали помещения под пункт обмена валют, которое обязательно оснащали запасным выходом.

После того как потенциальные покупатели отдавали деньги парню, который выполнял роль продавца, последний беспрепятственно исчезал из помещения.

В ходе досудебного расследования удалось установить причастность преступников к совершению 4 таких эпизодов, в результате которых они незаконно завладели средствами граждан на сумму 3 млн 876 тыс. гривен.

На сегодня обвинительный акт по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины относительно 17-летнего парня направлен в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу. За совершенное подростку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы в отношении двух сообщников несовершеннолетнего выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором еще продолжается.