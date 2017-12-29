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В Украине появится бренд, обогнавший Adidas

В Украине появится бренд, обогнавший Adidas

Украина продолжает оставаться интересной для международных торговых сетей. Среди новых брендов – и торговая марка родом из США — Under Armour.

Об этом сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины, информирует еizvestia.com.

Under Armour – относительно молодой бренд, основанный американским футболистом Кевином Планком в 1996 году. Сейчас Under Armour уже обогнал по продажам в США компанию Adidas, уступая лишь мировому лидеру в спортивной одежде – Nike.

Как результат, в 2016 году бренд впервые попал в рейтинг самых инновационных компаний мира от Boston Consulting Group, став в одном ряду с Apple, Google, Microsoft, и другими высокотехнологичными гигантами.

В 2016 году Under Armour увеличил свои продажи на 22%, до $4,8 млрд: в основном — за счет роста продаж обуви на 50%. Поддержать темпы роста компании помогла и экспансия в страны Европы и Азии.

По материалам УБР
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