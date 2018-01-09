Эксперты назвали самые популярные у украинцев Android-смартфоны

По статистике, украинцы в 2017 году чаще всего покупали смартфоны от Xiaomi и Samsung.
Гаджеты этих двух брендов занимают 9 из 10 позиций рейтинга, сообщается на сайте Appbrain.
Среди украинских покупателей устройств на Android лидерство удерживает Xiaomi Redmi Note 4, который занимает 2,6% рынка. Примерно такие же показатели у идущего вторым Xiaomi Redmi 4X. На третьем месте – Samsung Galaxy J5, причем 2016 года выпуска. Четвертую строчку занимает модель m3 note от Meizu.
Далее в списке еще пять аппаратов от Samsung и один от Xiaomi. При этом в сумме на десять самых популярных гаджетов в Украине приходится менее 20% от общего рынка Android-устройств.
Самым популярным Android-смартфоном в мире эксперты назвали Samsung Galaxy J7, который занимает 2% рынка мобильных устройств на ОС от Google. В Украине доля этого гаджета составляет 1,7%, что позволяет Galaxy J7 занимать шестую строчку украинского рейтинга.
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