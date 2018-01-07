Что изменится в правилах дорожного движения в 2018 году

10 ноября Кабинет министр принял постановление, которым внес изменения в правила дорожного движения.

Среди главных нововведений – ограничение скорости движения в населенных пунктах с 1 января 2018 года с 60 км/ч до 50 км/ч. Эта скорость не только установлена в Европе и США, но и рекомендована по результатам масштабного исследования скорости реакции человека в экстремальной ситуации Всемирной организацией здравоохранения.

Также в следующем году планируют ввести разрешение на эвакуацию авто в случае нарушения правил парковки и обеспечить фото-

и видеофиксацию нарушений ПДД. Отметим, что эвакуация автотранспорта разрешена в случаях, если авто было оставлено на проезжей части во втором и больше ряду, было припарковано в запрещенном месте и мешает движению других транспортных средств и пешеходов.