Из живых клеток создали трехмерные объекты

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, как создавать из живой ткани предметы произвольной формы. Для этого они манипулировали зародышевыми клетками мышей и людей, имитируя механизмы естественного эмбрионального развития. О разработке пишут Engadget и Futurism.
По словам авторов исследования, они заменили сложные принципы, руководящие онтогенезом, на простые инженерные правила. Для этого использовался точный метод 3D-моделирования, известный как ДНК-управляемая сборка клеток. Разместив активные зародышевые клетки на образце ткани, его удалось заставить складываться нужным образом. В естественных условиях именно эти клетки формируют внешний облик эмбриона. Результатом эксперимента стали различные предметы, от чаш до кубиков и спиралей. В экспериментах использовались клетки мышей и людей.
Ученые считают, что их работа открывает совершенно новую область тканевой инженерии. Возможности, предоставляемые самой природой, будут использованы для создания сложных искусственных тканей. У метода множество перспектив: с его помощью можно будет производить различные предметы и инструменты, вплоть до мягких роботов.
Однако подобные применения остаются делом будущего. Пока же новая методика позволит лучше изучить развитие живых организмов и влияние механических изменений на зародышевые клетки.
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