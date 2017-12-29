Украина уменьшила потребление газа на 7 миллиардов кубов

Украина за два последних отопительных сезона сократила потребление газа на 7,2 млрд кубометров, а в новые котельные, вырабатывающие тепло не из газа, инвестировано более 440 млн евро.

Об этом на итоговой пресс-конференции сказал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, сообщает корреспондент Укринформа.

«За счет административных и стимулирующих мер мы за два отопительных сезона по таким категориям потребителей, как теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения и население, уменьшили использование газа на 7,2 млрд кубометров. А в новые котельные инвестировано более 440 млн евро, которые дали возможность построить 2 тыс. МВт мощностей», – отметил Савчук.

По его словам, указанные показатели не учитывают Крым и временно оккупированные территории.

«Потребление энергетических ресурсов нам дала возможность сократить правительственная программа. На сегодня этой программой воспользовались почти 400 тыс. семей. Правительство возместило людям 2 млрд грн. В экономику инвестировано 6 млрд грн», – сказал Савчук.

По его словам, в Украине также при поддержке местных властей появилось 156 региональных программ по утеплению.