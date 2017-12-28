Водители смогут заказывать номерные знаки через онлайн-кабинет

Министерство внутренних дел намерено ввести ряд нововведений в работе сервисных центров в 2018 году. Об этом сообщил начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

По его словам, одно из нововведений – предоставление возможности заказывать индивидуальные номерные знаки в режиме онлайн и создание персонального кабинета для водителя авто.

Также он рассказал о том, какие нововведения могут быть введены на практике в следующем году.

«В 2018 году запланированы следующие нововведения: онлайн-запись на получение услуг и сдачи экзаменов в СЦ МВД, онлайн-заказ индивидуальных номерных знаков, введение персонального диджитал кабинета владельца авто, видеофиксация практических экзаменов на получение водительского удостоверения, сотрудничество с ЦПАУ (появится еще больше фронтофисов) и прочее», – написал он.

Сегодня в Украине функционируют 50 сервисных центров МВД, в которых с начала года были проведены более 1,2 млн регистрационных операций. Помимо них, в этом году начали свою работу также мобильные сервисные центры.

«В 2017 году здесь были проведены 1 млн 287 тыс. 836 регистрационных операций, впервые изданы 352 тыс. 840 удостоверений водителя, выявлено 1124 авто с измененными или поддельными номерами и 226 похищенных транспортных средств», – отчитался он.