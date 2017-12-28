Водители смогут заказывать номерные знаки через онлайн-кабинет

Министерство внутренних дел намерено ввести ряд нововведений в работе сервисных центров в 2018 году. Об этом сообщил начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
По его словам, одно из нововведений – предоставление возможности заказывать индивидуальные номерные знаки в режиме онлайн и создание персонального кабинета для водителя авто.
Также он рассказал о том, какие нововведения могут быть введены на практике в следующем году.
«В 2018 году запланированы следующие нововведения: онлайн-запись на получение услуг и сдачи экзаменов в СЦ МВД, онлайн-заказ индивидуальных номерных знаков, введение персонального диджитал кабинета владельца авто, видеофиксация практических экзаменов на получение водительского удостоверения, сотрудничество с ЦПАУ (появится еще больше фронтофисов) и прочее», – написал он.
Сегодня в Украине функционируют 50 сервисных центров МВД, в которых с начала года были проведены более 1,2 млн регистрационных операций. Помимо них, в этом году начали свою работу также мобильные сервисные центры.
«В 2017 году здесь были проведены 1 млн 287 тыс. 836 регистрационных операций, впервые изданы 352 тыс. 840 удостоверений водителя, выявлено 1124 авто с измененными или поддельными номерами и 226 похищенных транспортных средств», – отчитался он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам в следующем году собираются поднять цену на электричествоВчера, 15:00 - 4375 36
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине - СМИВчера, 11:00 - 1904 21
Гройсман назвал причину роста импорта в этом годуВчера, 08:45 - 1600 15
Омелян хочет, чтобы "Укрпошта" работала с PayPalВчера, 17:30 - 623 13
Стоимость нефти растетВчера, 09:45 - 895 9
Курс биткоина резко рухнул за суткиВчера, 10:45 - 37758 7
Украинцам в следующем году собираются поднять цену на электричествоВчера, 15:00 - 4375 36
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине - СМИВчера, 11:00 - 1904 21
Криптобиржи остановили регистрацию из-за наплыва пользователейВчера, 12:45 - 1651
Гройсман назвал причину роста импорта в этом годуВчера, 08:45 - 1600 15
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)26.12.2017, 15:55 - 3723 8
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 3574
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 4395 26
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2892 10
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 7057 2
Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок