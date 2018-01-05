Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 557 0

Украина теряет 2,4 млн долл. в год из-за домашнего насилия

Украина теряет 2,4 млн долл. в год из-за домашнего насилия

Из-за потери работоспособности лицами, которые подвергаются домашнему насилию, экономика Украины теряет 2,4 млн долларов в год.

Об этом говорится в исследовании “Экономическая стоимость насилия в отношении женщин в Украине” 2016-2017 гг., проведенном UNFPA (представительством Фонда ООН в области народонаселения в Украине) и “Украинским центром социальных реформ”.

“В результате нетрудоспособности пострадавших от домашнего насилия экономика Украины теряет 2,4 млн долларов в год”, – говорится в исследовании.

В частности, потери ВВП вследствие временной нетрудоспособности составляют 1,93 млн долларов в год, потери ВВП в результате инвалидности 221 тыс. долларов в год, из-за пониженной работоспособности пострадавших женщин экономика теряет 167 тыс. долларов в год, а на выплаты пенсий по инвалидности уходит 36 тыс. долларов в год.

Личные расходы женщин, переживших физическое или сексуальное насилие, достигают 190 млн долларов в год (убытки от потери имущества, жилья, мебели и т.д., убытки от потери заработка, расходы на аренду жилья, переезд, юридические консультации, медицинские услуги, административные сборы, консультации психологов ).

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018