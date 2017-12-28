Бюджет ООН рекордно сократили

Члены Генеральной Ассамблеи единогласно приняли бюджет ООН на 2018-2019 годы, который составил 5,4 млрд. долларов. Данная сумма, по сравнению с предыдущим двухгодичным циклом сокращена на 285 миллионов долларов.
Об этом сообщает “Я и закон”.
Данное сокращение расходов называют историческим.
Оно направлено на повышение эффективности и подотчетности ООН.
Отметим, что проект бюджета, представленный Генеральным секретарём Антониу Гутерриш, был намного выше 5,4 млрд. долларов. Однако государства-члены решили сократить его.
Согласно этой шкале:
США оплачивают 25% регулярного бюджета ООН;
Япония – 9,3%;
Германия – 6,1%;
Китай – 7,6 %;
Россия – 2,9%;
Украина – 0,099%.
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