Бюджет ООН рекордно сократили

Члены Генеральной Ассамблеи единогласно приняли бюджет ООН на 2018-2019 годы, который составил 5,4 млрд. долларов. Данная сумма, по сравнению с предыдущим двухгодичным циклом сокращена на 285 миллионов долларов.

Об этом сообщает “Я и закон”.

Данное сокращение расходов называют историческим.

Оно направлено на повышение эффективности и подотчетности ООН.

Отметим, что проект бюджета, представленный Генеральным секретарём Антониу Гутерриш, был намного выше 5,4 млрд. долларов. Однако государства-члены решили сократить его.

Согласно этой шкале:

США оплачивают 25% регулярного бюджета ООН;

Япония – 9,3%;

Германия – 6,1%;

Китай – 7,6 %;

Россия – 2,9%;

Украина – 0,099%.