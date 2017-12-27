В Рождество цены на электричество в Германии стали отрицательными

В минувшие выходные цены на электроэнергию в Германии стали отрицательными. Из-за перепроизводства электричества владельцы заводов и другие крупные потребители энергии не тратили, а получали по €50 за каждый МВт*ч. Причиной послужили низкий спрос в период праздников, теплая погода и сильный ветер.
Отрицательные цены на электроэнергию в Германии установились в канун рождественских праздников. В воскресенье и в первые часы понедельника спрос на электроэнергию был настолько низким, что энергокомпании доплачивали крупным потребителям до €50 за потребление каждого МВт*ч.
Подобные случаи пока не стали нормой в Германии, но в последнее время они происходят все чаще. Так, в октябре стоимость одного МВт*ч электроэнергии в некоторые периоды опускалась до минус €100, а отрицательные цены держались в течение 31 часа. Также цена уходила в минус в мае 2016 года и в прошлые новогодние праздники. Всего в 2017 году цены опускались ниже нуля более 100 раз, сообщает New York Times со ссылкой на данные биржи EPEX Spot.
При негативных ценах потребителям не переводят деньги на счет. Просто их прежние счета за электроэнергию сокращаются. Но поскольку итоговые суммы состоят из различных начислений и налогов, а оптовая цена за МВт*ч составляет только часть стоимости, существенной выгоды потребители не получают.
На формирование минусовых цен влияют погодные условия. В Рождество в Германии установилась теплая погода, но порывы ветра при этом были достаточно мощными. В результате в сети появились излишки энергии, полученной от ветровых генераторов. Кроме того, в праздники спрос на электричество падает — производства временно приостанавливают свою работу, а офисы пустуют.
В обычные дни ветрогенераторы в Германии производят 12% всей электроэнергии, но в ветреные дни этот показатель может вырастать в несколько раз.
Хотя потребители могут извлечь небольшую выгоду из ситуации, отрицательные цены на энергию обычно указывают на проблемы в энергосети. Пока система остается недостаточно гибкой и плохо адаптированной для чистых источников энергии. В период повышенной выработки ветровой энергии крупные атомные и угольные электростанции не могут временно приостановить свою работу, и из-за этого формируются излишки. В то же время системы хранения энергии пока недостаточно развиты, чтобы запасти излишки на будущее.
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