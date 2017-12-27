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От биткоина откололся Bitcoin God

От биткоина откололся Bitcoin God

От блокчейна биткоина отделилась еще одна криптовалюта – Bitcoin God.

Об этом сообщает Insider.Pro.

Отмечается, что основатель проекта, китайский предприниматель Чандлер Го называет его “некоммерческой P2P-организацией”.

Новая криптовалюта поддерживает смарт-контракты и Lightning Network, размер блока будет увеличен, подтверждение транзакций производится по принципу proof-of-stake, конфиденциальность усилена за счет концепции доказательства с нулевым разглашением (Zero-knowledge Proof).

Объем эмиссии составит 21 млн GOD, при этом 17 млн ​​монет получат владельцы биткоинов, а 4 млн будут направлены на благотворительность.

Основную сеть Bitcoin God предполагается запустить ориентировочно в первом квартале 2018 года.

По материалам Економічна Правда
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