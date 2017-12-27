Кабмин утвердил экспортную стратегию Украины

Украинское правительство утвердило экспортную стратегию Украины до 2021 года.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина.

Экспортная стратегия призвана обеспечить рост экспорта и увеличение в нем доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Это документ, который формирует ориентиры для создания международных цепочек добавленной стоимости, которые будут выгодны национальным производителям», – сказал первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.