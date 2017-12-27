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Кабмин утвердил экспортную стратегию Украины

Кабмин утвердил экспортную стратегию Украины

Украинское правительство утвердило экспортную стратегию Украины до 2021 года.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина.

Экспортная стратегия призвана обеспечить рост экспорта и увеличение в нем доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Это документ, который формирует ориентиры для создания международных цепочек добавленной стоимости, которые будут выгодны национальным производителям», – сказал первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По материалам Главком
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