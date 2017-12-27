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Появление IKEA на украинском рынке может "дорого обойтись" отечественным производителям – эксперт

Появление IKEA на украинском рынке может "дорого обойтись" отечественным производителям – эксперт

Появление шведской компании IKEA на украинском рынке может дорого обойтись отечественным производителям мебели.

Об этом в интервью журналу «Новое время» рассказал куруючий партнер шведского проекта Develop Your Business, который изучал принципы работы IKEA, Игорь Гут.

«У украинских производителей мебели нет такой профессиональной экспертизы в дизайне, нет такого уровня закупочной силы и технологичности, которые позволяют минимизировать издержки», – сказал Гут.

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Он пояснил, что украинские производители работают преимущественно в економсегменте, и, по данным Украстата, за три квартала этого года товарооборот всего рынка мебели в Украине составил около 2 миллиардов гривен.

Для сравнения, товарооборот IKEA в 2017 марткетинговому году составил более 38 миллиардов евро (1,3 триллиона гривен).

«IKEA – это ледокол, который переворачивает рынки. И в Украине он сломает старые бизнес-модели», – отметил эксперт.

Однако, как рассказал Гут, появление шведской компании может быть и шансом для украинских производителей. Дело в том, что IKEA производит только 10-15% того, что продает. Правда, отечественным мебельщикам придется соответствовать высоким стандартам компании и научиться производить экологически чистую и недорогую продукцию.

По материалам НВ
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