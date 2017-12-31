Инфляция в Украине остается самой высокой среди стран Европы и СНГ

Уровень инфляции в Украине по итогам 2017 года оказался самым высоким среди стран Европы и СНГ.
Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.
Потребительские цены в Украине с начала года выросли на 13,6%, тогда как средний показатель роста цен в Европе составил – 2,6%, в странах СНГ – 6,7%.
Такой рост темпов инфляции объясняется повышением затрат на зарплаты, энергоресурсы и инвестиционные программы, что увеличило расходы компаний, которые в итоге были перенесены на конечного потребителя. К этим причинам добавились неблагоприятные погодные факторы и низкий уровень урожая некоторых групп фруктов и овощей. Девальвация гривны в сентябре лишь усилила инфляционное давление.
«Уже третий год подряд мы фиксируем высокие показатели инфляции. Темпы роста цен существенно замедлились по сравнению с 43,3% в 2015 году, но ускорились по сравнению с 12,4% в 2016 году. Тем не менее, ожидаем, что в следующем году инфляция не превысит 10-10,5%», – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.
По его мнению, замедление инфляции в 2018 году будет связано с невысокой вероятностью реализации тех негативных погодных и внешних факторов, которые имели место в текущем году, а также снижением темпов роста регулируемых тарифов и сборов, темпов повышения минимальных зарплат, высокой базой сравнения цен на продукты.
Главным вопросом остается повышение цен на газ для населения, на котором настаивает МВФ, и которое может стать дополнительным фактором ускорения инфляции, так как отразится ростом цен не только на услуги ЖКХ, но и на другие товары. Этот фактор будет усиливать свое давление в случае удорожания нефти марки Brent на мировых рынках выше 65 долларов за баррель, и, соответственно, топлива.
Также влияние на динамику рынка в 2018 году будут оказывать колебания курса гривны. «И корпоративный, и частный сектора закладывают в цены реализации импортных товаров курс 30 грн за доллар, и он будет реализован уже в первом полугодии. После этого повышения курсовой фактор утратит свое влияние, и только девальвация гривны ниже 30 грн за доллар надавит на цены. В целом мы оцениваем средний годовой курс на 2018 год на уровне 29 грн за доллар, с диапазоном колебаний 27,5-30,3 грн за доллар», – прогнозирует Андрей Шевчишин.
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