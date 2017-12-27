Фонд гарантирования продает монеты на 25 млн грн

Накануне новогодних и Рождественских праздников Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу подарочные и коллекционные монеты, находящихся на балансе неплатежеспособных банков.

В Фонде сообщили, что всего на непосредственную продажу выставлены почти 30 тыс. монет пяти банков. Стоимость потенциальных подарков – от 12 грн до более 22 тыс. грн за единицу. Общая начальная стоимость всех выставленных на продажу монет превышает 25 млн грн.

Среди выставленных на продажу банка “Хрещатик” монет – золотая монета «Рождественская звезда» в блистере серии «Новый год и Рождество». Цена продажи – 15 330 грн, страна-производитель Польша.

Сразу несколько монет новогодне-рождественской тематики продает Кредитпромбанк: серебряная монета «Рождественская звезда» номиналом 1 доллар (вес монеты 28,28 г, проба 925) выставлена на продажу за 650 грн.

За 750 грн продается серебряная монета «Рождественская звезда с кристаллом Сваровски», номиналом – 2 доллара (проба 925). Страна-производитель – Польша.

Монета «Рождественская елочка», номиналом в 20 долларов (серебро, проба 925, производитель – Республика Кирибати) выставлены на продажу за 1 125 грн. Монета украшена цирконием и позолоченными элементами.

У банка «Финансы и Кредит» можно приобрести: серебряные монеты «С Новым годом» (Германия, номинал 5 долларов, вес 20,00 г, проба 925) – за 1 252,80 грн; монеты «Рождественский подарок» (Германия, номинал 5 долларов, вес 25,00 г, проба 925) – 820,80 грн; монеты «Рождество» (цветные) (Германия, номинал – 2 доллара, вес 25,00 г, проба Ag 925) – 1 168,80 грн.

Кроме того, на продажу выставлена серебряная памятная монета «четырехлистник клевера» серии «Монеты на счастье». Реверс – украшен изображением клевера и содержит капсулу с серебряным листочком клевера. Стоимость монеты – 708 грн.