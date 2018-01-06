Криптовалютный кризис произойдет, скорее всего, в Азии - СМИ

Добыча биткойнов требует много электроэнергии, а крупнейший в мире производитель и потребитель угля — Китай — одновременно является страной размещения 70% всех биткойн-«шахт». Это может привести к дефициту в стране электроэнергии и необходимого для ее генерации угля. И это только один из признаков приближающегося криптовалютного кризиса, считает форекс-аналитик компании Nomura Джордан Рочестер, пишет Business Insider.
Главный вывод аналитика: биткойн начинает существенно влиять на другие сферы экономики, прежде всего, на энергетику. «Оценки были сделаны в марте 2016 года, на ожиданиях, что к 2020 году майнинг биткойнов будет требовать столько же электроэнергии, сколько вся Дания, — говорит Рочестер. — Сегодня биткойн уже достиг этой отметки, на три года раньше планируемого срока». С увеличением количества биткойнов в обращении, растет сложность вычислений, а вместе с ней и потребление электричества.
«До тех пор, пока „доказательство работы“ является наиболее распространенной формой выпуска криптовалюты, это будет приводить к экономическим и экологическим издержкам», — говорит Рочестер, который сообщил, что «имеет личную заинтересованность в биткойне и эфире».
Биткойн с рыночной капитализацией в $300 млрд уже оказывает влияние на рынок производителей чипов. Nvidia и AMD получают дополнительных доход от биткойн-индустрии. Причем, акции некоторых компаний сразу растут, если к их имени добавляется слово «блокчейн».
«Биткойн еще слишком молод, чтобы оказывать влияние на глобальный рынок, — говорит Рочестер. — Однако, он уже влияет на региональные рынки Азии. На Японию приходится половина всей мировой торговли биткойном, на США — четверть. Если и произойдет криптовалютный кризис, то, скорее всего, в Азии».
Если бы майнеры биткойна со всего мира создали отдельное государство, то они заняли бы 61-е место в мире по потреблению электроэнергии, оставив позади 159 стран. К такому выводу пришли аналитики британского сервиса Power Compare.
По их оценкам, если добыча криптовалюты будет развиваться теми же темпами, то к 2020 году биткойн будет потреблять всю мировую энергию.
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