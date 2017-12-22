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Павел Дуров намерен создать свою криптовалюту

Павел Дуров намерен создать свою криптовалюту

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров намерен создать собственную криптовалюту. В Сети был обнародован видеоролик с анонсом блокчейн-платформы на основе мессенджера Telegram, где каждый пользователь получит свой криптовалютный кошелек. Видео было опубликовано на YouTube-канале.

С помощью нововведения пользователи смогут мгновенно перемещать деньги в виде криптовалюты между собой.

В ролике отмечено, что блокчейн TON будет легко масштабируемым, а также быстрым, с возможностью создания смарт-контрактов.

При этом ожидается, что новая криптовалюта будет встроена непосредственно в мессенджер.

По материалам Корреспондент.net
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