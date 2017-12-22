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Венгрия обещает блокировать санкции ЕС против Польши

Венгрия обещает блокировать санкции ЕС против Польши

Венгрия обещает блокировать любые действия Евросоюза, направленные против Польши. Об этом заявил в пятницу, 22 декабря, венгерский премьер Виктор Орбан, сообщает Reuters

Орбан заявил, что Польша несправедливо оказалась под давлением ЕС из-за изменений в своей системе судопроизводства. По его убеждению, Польша – жизненно важная страна для центральноевропейского региона, поэтому Венгрия не поддастся на любые попытки ЕС начать санкционный процесс против нее.

“Мы должны четко заявить, что ЕС бессмысленно даже начинать дело против Польши, поскольку нет никаких шансов продолжить его, потому что Венгрия станет непреодолимым препятствием на этом пути”, – сказал Орбан.

Заметим, для поддержки решения о санкциях нужны четыре пятых голосов государств-членов ЕС, то есть 22 стран.

Напомним, Европейская комиссия начала 20 декабря процедуру санкций против Польши из-за введения скандальной судебной реформы.

По материалам Корреспондент.net
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