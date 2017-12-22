С падением курса Bitcoin количество ожидающих транзакций выросло в 3 раза - эксперт

Не так давно на Finance.ua освещалась специфика очередности обработки операций в блокчейне Bitcoin. Напомним, что в соответствии с механизмом подтверждения первыми пройдут операции крупных держателей с высокой комиссией. На тот момент количество ожидающих обработки операций составляло порядка 100 000.

За прошедшую неделю курс Bitcoin снизился с исторического максимума в 20 000 USD до текущих примерно 13 850 USD или почти на 30%.

У части индивидуальных инвесторов, которые в массе не являются профессиональными и входили в Bitcoin со спекулятивными целями, вероятнее всего при таких курсовых колебаниях могли измениться ориентиры, ожидания или просто не выдержать нервы.

Считает Андрей Зинченко, доктор философии в области экономики, доцент кафедры финансов Национального университета судостроения, магистр государственного управления (MPA)

Как он рассказал порталу Finance.ua, таковые могли захотеть либо успеть зафиксировать прибыль либо минимизировать убытки, но для этого очевидно необходимо совершить какие-то сделки со своими цифровыми монетами.

“Казалось бы простая и понятная операция упирается в своей реализации в инфраструктуру блокчейна и каждый желающий совершить транзакцию становится в очередь обработки, которая по состоянию на сейчас растянулась до 287 000 стоящих в ней или почти в 3 раза по сравнению с прошлой неделей и продолжает расти”, – говорит Зинченко.

С его слов, ускорить обработку своей транзакции в очереди можно только увеличив предлагаемую комиссию, что на небольших операциях может привести к неприемлемому финансовому результату инвестиционной операции в целом.

Принимающие оплату в Bitcoin тоже находятся в неоднозначной ситуации – ведь вывод полученного в фиатные деньги так же займет время и какой будет реальный курс вывода на фоне волатильности не знает никто.

“Можно предположить, что в очереди из 287 000 «на кассу» значительную часть составляют именно желающие вывести криптовалюту и играющие на понижение, а также созданные автоматически операции, параметры которых задавались с учетом разницы день-ночь по планете, но не учитывали такие глубокие падения, – отмечает эксперт. – Негативный вклад в новостной фон для Bitcoin отчасти формировался в т.ч. и продажей не только крупных держателей, но и пропагандистов затеи, что в очередной раз ставит вопрос об экономической природе его курса, на которую существенно способны повлиять информационные сообщения и заметные движения в торгах”.

Со слов эксперта, мы же можем наблюдать за очередью желающих совершить транзакции и на следующей неделе примерно оценить финансовые результаты индивидуальных инвесторов в Bitcoin, особенно входивших на агрессивном маркетинге при курсах выше 10 000 USD.

“В любом случае даже без проведения корреляционно-регрессионного анализа видно, что курсовые колебания имеют связь с длиной очереди”, – резюмирует Зинченко.