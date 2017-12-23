Сколько еды выбрасывают украинцы?

ОО ReThink и ассоциация Украинский Клуб Аграрного Бизнеса пытаются выяснить, сколько еды уйдет на помойку после празднования украинцами Нового года.

Чтобы выяснить, сколько еды уйдет на помойку, создан специализированный портал foodwaste.in.ua. Организаторы призывают пользователей участвовать в опросе.

Отмечается, что проблема пищевых отходов носит глобальный угрожающий масштаб. ГО ReThink приводит следующие факты о продовольственных отходах:

1,3 млрд тонн еды на сумму свыше €1 триллиона выбрасывается ежегодно;

если бы выброшенная еда была страной, она была бы третьей в мире по выбросам СО2, после США и Китая;

и Китая; 30% с/х земель и 25% пресной воды используются для производства еды, которая никогда не будет потреблена;

количеством еды, выбрасываемой в Европе, можно было бы накормить 200 млн голодающих;

в среднем мы теряем 45% фруктов и овощей, 35% рыбы и морепродуктов, 30% зерновых, 20% мяса и молочных продуктов.

«В Украине особенно часто люди пренебрегают продовольствием во время праздников ― готовят на Рождество, Пасху или свадьбу, а потом выбрасывают то, что испортится», ― добавили организаторы исследования.