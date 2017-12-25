ЕС дал прогноз развития квантовых технологий на ближайшие 10 лет

Исследовательская группа Quantum Technology, созданная Европейской комиссией в 2016 году, опубликовала прогноз того, какие направления квантовых технологий она будет изучать и использовать в ближайшие десять лет. В работу группы планируется инвестировать порядка миллиарда евро, пишет MIT Technology Review.

Главной целью группы, согласно обнародованному прогнозу, будет создание квантовой связи, которая позволит передавать данные с полной конфиденциальностью, гарантируемой законами физики. Это становится все более важным, потому что другие технологии квантовых вычислений скоро смогут взломать все используемые сегодня алгоритмы шифрования.

Второй целью группы будет решение проблемы дороговизны и сложности управления существующими системами квантовой связи. Следующий этап в эволюции этих систем — сделать их намного более управляемыми. Другая проблема заключается в том, что квантовая связь работает только на относительно небольшом расстоянии — около ста километров. Поэтому исследователи также планируют работать над квантовыми маршрутизаторами, которые могут посылать сигналы намного дальше. «Через шесть лет мы, скорее всего, увидим системы квантовой связи, встроенные в высотные платформы или спутники, а также многоузловые или коммутируемые внутригородские сети, для которых потребуются масштабные проекты в области инфраструктуры», — говорится в докладе.

Следующая область — собственно квантовые вычисления, которые будут осуществляться на новых типах процессоров, что создаст впечатляющую производительность обработки данных. Сегодня, по словам ученых, задача состоит в том, чтобы масштабировать квантовые компьютеры до ста кубитов и более.

Однако, по мнению издания, европейской группе ученых навряд ли удастся решить все эти проблемы самостоятельно, несмотря на миллиардные инвестиции. Кроме того, такие ИТ-гиганты как IBM, Google и Microsoft, а также стартап Quantum Circuits, созданный непосредственно автором квантовой технологии, имеют гораздо больше шансов достичь квантового превосходства, чем группа ученых из Европы.