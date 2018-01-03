Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1199 0

С 1 января начали действовать льготы на ввоз электрокаров (инфографика)

С 1 января начали действовать льготы на ввоз электрокаров (инфографика)

С 1 января 2018 года отменен НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс были внесены 7 декабря, с 1 января они вступили в силу.

Эта норма будет действовать год, хотя изначально планировалось установить пятилетний срок.

Соответствующие изменения удешевят электрокары в среднем на 17%.
 
Читайте также: Количество электромобилей в мире превысило 3 млн

Ранее сообщалось, что общий парк электромобилей, которые эксплуатируются в Украине, уже превысил 4000 единиц.

Yes

Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам роста электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018