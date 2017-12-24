Ровно два слоя графена смогут остановить пулю

Два слоя графена под воздействием удара могут приобрести алмазную прочность, установили специалисты Университета города Нью-Йорк. Это исследование может открыть путь к созданию тонких и незаметных пуленепробиваемых бронежилетов.

Напомним, что графен состоит из одного слоя атомов углерода, связанных между собой в гексагональную решетку. Помимо всего прочего, что делает этот материал уникальным, он обладает непревзойденной прочностью.

Новый материал, получивший название диамен, состоит из всего двух слоев графена на подложке из карбида кремния. Он легкий и гибкий, как фольга, по крайней мере, пока находится в своем обычном состоянии. Но когда к нему применяют внезапное механическое давление при комнатной температуре, он временно становится твердым как алмаз.

Этот материал был изобретен профессором Анджело Бонджорно, разработавшим для него компьютерную модель. Расчеты показывали, что она должна была работать, в случае если два слоя графена правильно расположены друг относительно друга.

Проведя испытания с диаменом, профессор Элиза Риедо и ее коллеги подтвердили правильность догадки Бонджорно: при определенных условиях графит приобретает свойства алмаза.

Любопытно, что эффект отвердевания случается только в том случае, когда листов графена ровно два, не больше и не меньше, пишет New Atlas.

«Это самая тонкая пленка с твердостью и прочностью алмаза, которую когда-либо создавали, — говорит профессор Риедо. — Ранее, когда мы тестировали графит или один слой графена, мы прилагали давление и ощущали очень тонкую пленку. Но когда слоев стало два, внезапно мы увидели, что материал под давлением становится чрезвычайно прочным и таким же жестким, если не жестче, чем кусок алмаза».