В 2018 году экономика США может "перегреться" - The Economist

В краткосрочной перспективе американская экономика растет быстрее, чем ожидалось, но в долгосрочной ее ждут значительные риски.
Обычно политики делают вид, что их не удивляют хорошие экономические новости в период их работы. Но последние цифры об экономическом росте в США были настолько хорошими, что даже администрация Дональда Трампа позволила себе удивление.
“Рост на самом деле больше, чем мы ожидали”, – сказал в сентябре начальник бюджетирования в Белом доме Мик Малвени, когда стало известно, что американская экономика росла на 3,1% второй квартал подряд.
Об этом пишет The Economist, напоминая, что Трамп, кстати, на выборах обещал темп на уровне 4%, но, похоже, теперь его цель – 3%. Малвени предупреждал, что ураганы могут замедлить рост. Но вместо этого в третьем квартале ВВП США увеличился на 3,3%.
Осторожное удивление администрации из-за таких цифр было мудрым. Ведь ежеквартальный рост – измерение очень непостоянное. Мало кто из экономистов ожидает, что оно долго продержится на уровне выше 3%. Впрочем, никто не может отрицать, что экономика США демонстрирует здоровое состояние.
Издание отмечает, что частично на удивление высокий рост Америки отражает силу мировой экономики. Но он также стал кульминацией тенденции, которая длилась год. Поскольку на протяжении последних двух лет все внимание американцев было приковано к поведению политиков, традиционные жалобы с предыдущего десятилетия стали казаться устаревшими и уже не действительными. Среднестатистический доход в США больше не страдает от застоя. В 2015 году он вырос на 5,2%, а в 2016-м – на 3,2% после учета инфляции. За эти два года в процентном отношении бедные семьи получили больше, чем те, что побогаче. Бизнес-инвестирование больше не умеренное. Оно толкало вперед рост в третьем квартале этого года. Безработица в США составляет лишь 4,1%. От Уолл-стрит до Мейн-Стрит бизнес излучает уверенность.
Федеральный резерв США предостерегает о риске. 13 декабря ведомство заявило об уже третьем поднятии базовой процентной ставки с 1,25% до 1,5%. При этом Федеральный резерв прогнозирует, что в 2018 году еще трижды проведет такое повышение. Однако, во всех прогнозах отмечается, что безработица и дальше будет сокращаться в 2018 году.
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