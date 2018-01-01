БОД в Канаде избавит от бедности 100 000 человек к 2023 году

С начала 2018 года около 84 000 жителей провинции Квебек (Канада) начнут получать безусловный основной доход по новой программе по борьбе с бедностью. В первую очередь пособия выдадут одиноким гражданам, которые не могут устроиться на работу. Правительство считает, что помощи с трудоустройством уже недостаточно, чтобы избавить человека от нищеты.

Со следующего года в провинции Квебек новые социальные пособия по принципу БОДа начнут выдавать 84 000 человек, сообщает The Independent со ссылкой на CBC News. Основную долю выплат получат одинокие граждане, в том числе люди с физическими и интеллектуальными нарушениями, которые мешают им устроиться на работу.

Правительство начнет внедрять БОД постепенно. Для начала социальные пособия, которые уже полагаются гражданам за чертой бедности, увеличат на C$73 в месяц. К 2023 году выплаты вырастут уже на C$440 в месяц, а ежегодный минимальный доход к этому времени составит C$18 029. В Канаде порог бедности считается преодоленным, если человек получает более C$18 000.

По последним данным, 802 377 жителей Квебека находятся за чертой бедности. К 2023 году правительство надеется, что 100 000 горожан смогут преодолеть черту бедности. На этот проект власти выделят C$3 млрд. Премьер-министр Квебека Филипп Куйяр признал, что для борьбы с бедностью недостаточно проводить программы по трудоустройству: «Трудоустройство не единственное средство против нищеты. Мы должны использовать другие методы, которые лежат на поверхности».