Toyota планирует продавать более 5,5 млн электромобилей в год к 2030 году

Японский автоконцерн Toyota планирует продавать ежегодно более 5,5 миллиона электромобилей, включая автомобили с нулевым содержанием вредных выбросов, приблизительно к 2030 году, сообщает компания в своем релизе.
Данная цель является частью плана компании по популяризации электрифицированных транспортных средств на 2020-2030 годы. Вместе с этим Toyota намерена ввести электрифицированные версии или опцию электрического управления для каждой модели Toyota и Lexus по всему миру к 2025 году.
Компания также планирует ускорить популяризацию электромобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV) и создать более 10 таких моделей, которые будут доступны по всему миру к началу 2020 годов. Сперва они будут доступны в Китае, а затем выйдут на другие рынки – такие как Япония, Индия, США и Европа, ожидает компания.
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