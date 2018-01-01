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Рейтинг пробок: ТОП-10 самых загруженных городов мира (таблица)

Рейтинг пробок: ТОП-10 самых загруженных городов мира (таблица)

Компания INRIX, специализирующаяся на транспортной аналитике, опубликовала рейтинг городов с самыми загруженными дорогами в мире. Эксперты подсчитали количество часов, которые автолюбители проводят в пробках.

Например, водители Лос-Анджелеса потеряли за 2016 год в пробках в среднем 104 часа, а жители Москвы — 91 час. Третье место в рейтинге занял Нью-Йорк с 89 часами.

В INRIX составили также рейтинг самых пробочных стран в мире, согласно которому на первом месте расположился Таиланд — водители в этой стране потратили на загруженный трафик в прошлом году в среднем 61 час.

По материалам motor.ru
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