Neuralink Илона Маска начала испытания мозговых имплантов в Великобритании — Finance.ua
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Neuralink Илона Маска начала испытания мозговых имплантов в Великобритании

Технологии&Авто
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Neuralink Илона Маска начала испытания мозговых имплантов в Великобритании
Neuralink Илона Маска начала испытания мозговых имплантов в Великобритании
Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, начала первые клинические испытания мозговых имплантов в Европе. Пилотная программа стартовала в Великобритании, где в исследовании принимают участие семь пациентов с серьезными поражениями нервной системы.
Об этом компания сообщила в Х.
Согласно сообщению компании в соцсети X, испытания проходят в сотрудничестве с University College London Hospitals NHS Foundation Trust и Newcastle upon Tyne Hospitals. Участники программы имеют паралич, вызванный травмами спинного мозга или такими заболеваниями, как боковой амиотрофический склероз (БАС).
Главная цель исследования — имплантация мозгового чипа N1 и обучение пациентов управлять цифровыми устройствами с помощью мысли. Имплант состоит из 128 сверхтонких микронитей, каждая из которых тоньше человеческого волоса. В общем, устройство содержит до 1000 электродов, которые позволяют считывать мозговую активность и превращать ее в сигналы для управления техникой.
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В США уже были проведены подобные испытания: пять человек получили импланты. Один из пациентов — бывший автомеханик по имени Алекс — восстановил способность взаимодействовать с техникой, в часности играет в компьютерные игры.
Neuralink работает над созданием технологий для нейроинтерфейса с 2016 года. За это время компания привлекла $1,3 млрд инвестиций, а ее стоимость оценивается почти в $9 млрд. После Британии компания готовится запустить аналогичные исследования в Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее компания также сообщала об успехах Одри Крюс — первой женщины с параличом, получившей чип Neuralink. Она смогла написать свое имя на экране и даже рисовать по запросам пользователей соцсетей.
По материалам:
Діло
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