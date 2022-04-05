Немецкую «дочку» Газпрома передали под управление регулятора ФРГ — Finance.ua

Немецкую «дочку» Газпрома передали под управление регулятора ФРГ

Сегодня 10:11 — Фондовый рынок

Компания Gazprom Germania была передана во временное управление Федерального сетевого агентства Германии, сообщил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, пишет Zeit.

Хабек обосновал такое решение «неясными правовыми отношениями и нарушением правил отчетности». Цель такого шага состоит в том, чтобы обеспечить безопасность поставок.

«Этот шаг абсолютно необходим», — сказал Хабек, ссылаясь на Закон «О внешней торговле».

Федеральное правительство делает «все необходимое для обеспечения безопасности поставок в Германию», сказал Хабек.

«Это также означает, что мы не подвергаем энергетическую инфраструктуру Германии произвольным решениям Кремля», — добавил он.

Отмечается, что российская энергетическая компания «Газпром» отказалась от своей дочерней немецкой компании Gazprom Germania.

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В состав Немецкой «дочки» «Газпрома» также входит группа Gazprom Marketing&Trading, включающая трейдера сжиженного природного газа Gazprom Global LNG.

По данным СМИ, ранее стало известно, что немецкие власти ищут покупателя на активы «Газпрома».

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