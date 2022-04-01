"Газпром" вышел из своей немецкой дочерней компании — Finance.ua

"Газпром" вышел из своей немецкой дочерней компании

Вчера 15:46 — Энергетика

Холдинг Gazprom Germania покинул российскую группу «Газпром». Компания занимается торговлей и логистикой газа в Германии.

Об этом сообщает « Газпром ».

Дочерние общества ПАО «Газпром» 31 марта 2022 года прекратили участие в ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое является единственным участником GAZPROM Germania GmbH", — говорится в сообщении.

В «Газпроме» также заявили, что 31 марта группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых — Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство изучает вариант с национализацией дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти» на территории Германии. Gazprom Germania управляет большими газохранилищами.

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