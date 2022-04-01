"Газпром" вышел из своей немецкой дочерней компании — Finance.ua
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"Газпром" вышел из своей немецкой дочерней компании

Вчера 15:46Энергетика
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Холдинг Gazprom Germania покинул российскую группу «Газпром». Компания занимается торговлей и логистикой газа в Германии.
Об этом сообщает «Газпром».
Дочерние общества ПАО «Газпром» 31 марта 2022 года прекратили участие в ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое является единственным участником GAZPROM Germania GmbH", — говорится в сообщении.
В «Газпроме» также заявили, что 31 марта группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых — Gazprom Marketing & Trading Ltd.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство изучает вариант с национализацией дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти» на территории Германии. Gazprom Germania управляет большими газохранилищами.

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По материалам: РБК-Україна
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