Немецкий производитель грузовиков остановил два завода в Европе из-за нехватки компонентов из Украины — Finance.ua

Немецкий производитель грузовиков остановил два завода в Европе из-за нехватки компонентов из Украины

Сегодня 14:36 — Фондовый рынок

Немецкий производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN был вынужден отправить в неоплачиваемый отпуск около 11 тыс. сотрудников из-за российского военного вторжения в Украину.

Компания, принадлежащая Volkswagen Group, заявила в среду, что ее предприятия в Мюнхене и польском Кракове остановлены с 14 марта из-за прекращения поставок электрических проводов, производимых на украинских заводах. На трех других предприятиях MAN объемы производства сокращены, в частности, на заводе по выпуску двигателей в Нюрнберге.

«Поставщики электрической проводки для грузовиков не могут производить ее на украинских предприятиях или могут производить ее в очень ограниченных объемах, — говорится в сообщении MAN. — В результате мы можем потерять производство на несколько недель, что резко сократит показатели выпуска во втором квартале».

Компания сообщила, что уже начала искать дополнительные источники поставки проводки для грузовиков в других странах.

«Однако это продлится несколько месяцев», — заявил главный исполнительный директор MAN Александр Власкамп.

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В компании отмечают, что ее сотрудники будут переведены на схему сокращенного рабочего дня, при которой MAN компенсирует им 80% потерянного дохода как за счет собственных, так и государственных средств.

Проблемы украинских поставщиков привели к перебоям в работе предприятий Volkswagen и BMW.

Большинство украинских предприятий по выпуску электропроводки, расположенных в западной части страны, возобновили работу, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей нескольких предприятий.

Так, немецкая Leoni, владеющая двумя заводами на западе Украины, уже сообщила, что оба ее предприятия вернулись к работе.

Источники FT сообщают, что другие компании, включая Aptiv и Kromberg & Schubert, возобновили производство.

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