Немецкая SAF-Holland приостанавливает инвестиции в рф — Finance.ua
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Немецкая SAF-Holland приостанавливает инвестиции в рф

Сегодня 23:08Фондовый рынок
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Немецкий производитель составляющих для грузового транспорта SAF-Holland остановил инвестиции в новую производственную площадку в рф.
Об этом говорится в отчете компании о финансовых результатах за 2021 год и планах на 2022 год.
"Продолжающаяся пандемия COVID-19 и вооруженный конфликт между россией и Украиной затрудняют прогноз для SAF-HOLLAND, поскольку связанные с этим макроэкономические эффекты сложно оценить.
Правление в настоящее время предполагает, что спрос на компоненты коммерческих транспортных средств продолжит расти.
В связи с военным конфликтом в Украине и связанными с ним санкциями, которые были введенны и будут наложены на рф, существуют риски для SAF-HOLLAND в 2022 году. SAF-HOLLAND решил приостановить инвестиции в новую производственную площадку в россии", — говорится в заявлении.
«Беспрецедентный рост расходов на сырье, энергию и грузы останется. На этом фоне особенно сложным будет 1 квартал 2022 года», — добавил гендиректор компании Александр Гейс.
По его словам, сейчас невозможно предусмотреть дальнейшее влияние войны на цепочки снабжения, цены на сырье и энергию, фрахтовые ставки и инфляцию, а также на динамику мирового ВВП.
По материалам: Економічна Правда
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