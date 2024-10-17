Некоторые ВПЛ могут получить компенсацию за теплоснабжение — Finance.ua

Некоторые ВПЛ могут получить компенсацию за теплоснабжение Сегодня 09:35 — Личные финансы

Некоторые ВПЛ могут получить компенсацию за теплоснабжение

В рамках проекта «Подготовка к зиме 2024−2025» началась регистрация для получения денежных выплат для компенсации платежей по поставке тепловой энергии.

Таким образом, в четырех регионах Украины переселенцы смогут получить компенсацию за теплоснабжение благодаря проекту благотворительного фонда «Улыбка ЮА». Этот проект реализуется при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) и направлен на помощь переселенцам в подготовке к зиме 2024−2025 годов.

Финансовая поддержка предоставляется на расходы на теплоснабжение для ВПЛ, проживающих в ряде громад Запорожской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.

В частности, пособие могут получить жители таких регионов:

Запорожье;

Харьков;

Белозерская и Добропольская громады Донецкой области;

Апостоловская и Зеленодольская громады Днепропетровской области.

Целевая аудитория программы — наиболее уязвимые категории переселенцев. Среди них:

одинокие главы домохозяйств или женщины, управляющие семьей;

люди с инвалидностью;

пожилые люди от 60 лет;

семьи с тремя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет, если дети учатся);

люди с хроническими или тяжелыми заболеваниями, включая психические расстройства;

домохозяйства, где один из членов семьи остался без работы с февраля 2022 года;

семьи, состоящие на учете в центре соцобеспечения.

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Чтобы получить финансовую помощь на покрытие расходов на теплоснабжение, переселенцам необходимо зарегистрироваться через онлайн-форму . В форме нужно указать свои персональные данные (ФИО, номер телефона, место жительства), данные, подтверждающие личность и категорию уязвимости.

Регистрация для участия в программе открыта до 12.00 18 октября 2024 года. Организаторы призывают всех, кто отвечает критериям программы, своевременно подать заявку и получить финансовую поддержку для подготовки к зиме.

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