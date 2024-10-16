Когда в Киеве начнут включать отопление в квартирах — Finance.ua

Когда в Киеве начнут включать отопление в квартирах Сегодня 16:00 — Энергетика

Когда в Киеве начнут включать отопление в квартирах

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице к теплу уже подключили 234 здания социальной сферы:

Среди них — 85 школ,

96 детских садов,

42 лечебных заведения.

28 стационаров,

11 административных зданий, а также заведений социально-бытового направления.

Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания.

Напомним, ранее мы писали , что Украина может пройти зиму без ограничений электроэнергии или с минимальными ограничениями в суточные пики потребления при температуре от нуля по Цельсию и выше, а также с незначительными ограничениями при температуре минус 10−15 градусов мороза в течение трех суток.

Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода.

«Энергетическая устойчивость — один из наших с вами наибольших вызовов зимы, осени этого года. Мы успешно прошли фактически три отопительных сезона. Эта (зима.- ред) будет не менее тяжелой, возможно, самой тяжелой», — сказал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Правительство Швеции одобрило выделение дополнительных 500 миллионов шведских крон (49 миллионов долларов) на поддержку тепло- и электроснабжения в Украине.

Этот вклад станет одним из самых больших вкладов Швеции в энергоснабжение Украины и поможет производить электроэнергию для больниц и тысяч украинских домов.

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