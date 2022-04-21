Нефтяные компании рф уходят в «минус» из-за сложностей с экспортом — Finance.ua

Нефтяные компании рф уходят в «минус» из-за сложностей с экспортом

Сегодня 08:36

Нефтяная игла россии сжимается. Об этом пишет Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины.

Reuters пишет, что одна из крупнейших в Японии нефтеперерабатывающих компаний Eneos Holdings Inc отказалась сотрудничать с россией из-за вторжения в Украину.

«Сообщается, что компания уже заключила контракты на покупку нефти со странами Ближнего Востока. Также важно, что на фоне санкций ЕС и США российские нефтекомпании сокращают нефтепереработку из-за сложностей экспорта продукции», — написал он.

За первую половину апреля среднесуточный объем переработки снизился на 6%.

Прогнозируется понижение показателя на 13% по сравнению с апрелем 2021 года с последующей тенденцией «в минус».

В ЕС сейчас будет рассматриваться шестой пакет санкций, в котором, по сообщениям союзников, а также нашим ожиданиям, будет нефтяное эмбарго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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