Нефтегазовые компании США выделили $60 млн в поддержку граждан Украины — Finance.ua

Нефтегазовые компании США выделили $60 млн в поддержку граждан Украины

Сегодня 21:21 — Энергетика

Ряд известных нефтегазовых компаний США заявил о предоставлении в общей сложности $60 млн финансовой поддержки организациям, оказывающим помощь Украине в связи с вторжением россии на ее территорию, в том числе беженцам.

Производитель нефти и газа Devon Energy (Оклахома-Сити) и независимая компания по разведке и добыче нефти и газа со штаб-квартирой в Далласе Pioneer Natural Resources обязались предоставить по $20 млн гуманитарной помощи организациям, работающим в Украине и соседних регионах.

Согласно сообщению Devon Energy на ресурсе GlobeNewswire, эти пожертвования будут распределены между несколькими организациями, оказывающими неотложную медицинскую помощь, поставку продуктов питания, финансовую поддержку и жилье для перемещенных гражданских лиц и беженцев в регионе.

«Мы услышали призыв Президента Украины Зеленского о помощи в его обращении к американскому народу и активизируемся. Неспровоцированное вторжение россии привело к гуманитарному кризису в Украине, призывающему мировое сообщество — правительства, предприятия и отдельных лиц — действовать солидарно», — отметил президент и генеральный директор компании Рик Манкриф.

Главный исполнительный директор Pioneer Natural Resources Скотт Д. Шеффилд, слова которого приведены в релизе на Businesswire, заявил, что компания и ее сотрудники гордятся поддержкой их друзей в Украине.

Со своей стороны, независимая нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Мидленде Diamondback Energy, Inc. и Civitas Resources, Inc., позиционирующая себя как первого производителя нефти и газа с нейтральным содержанием углерода в Колорадо, объявили об обязательстве выделить $10 млн в поддержку неприбыльных организаций, помогающих украинским беженцам.

«Эти пожертвования сделаны для помощи миллионам мужчин, женщин и детей, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате этой несправедливой войны, и пойдут в организации, которые непосредственно заботятся и утешают народ Украины во время большой нужды», — сказал глава и главный исполнительный директор Diamondback Тревис Стайс, слова которого приведены в релизе компании на ресурсе GlobeNewswire.

«Поскольку Civitas стремится к ответственному глобальному гражданству, мы чувствуем, что вынуждены предоставлять ресурсы тем, кто больше всего пострадал от бессмысленного вторжения в Украину», — прокомментировал председатель правления и временный исполнительный директор Civitas Бен Делл, слова которого приведены в релизе на Businesswire.

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