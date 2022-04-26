Нефть подешевела до самого низкого уровня за две недели — Finance.ua
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Нефть подешевела до самого низкого уровня за две недели

Сегодня 10:15Энергетика
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Нефть упала в понедельник, 25 апреля, почти на 6% до самого низкого уровня за две недели. Цены продолжают снижение на прошлой неделе на фоне роста опасений по поводу спроса.
Об этом сообщает Reuters.
Нефть марки Brent подешевела на 5,9%, до 100,36 доллара за баррель до 13:35 по Гринвичу и упала до 100,10 долларов раньше в ходе сессии, самого низкого уровня с 12 апреля. Американская нефть марки WTI подешевела на 5,6% до 96,32 доллара.
Оба нефтяных образца потеряли почти 5% на прошлой неделе из-за проблем со спросом, а Brent резко упала после того, как в прошлом месяце достигла 139 долларов за баррель, самого высокого уровня с 2008 года.
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Нефть также ослабла из-за перспектив повышения процентных ставок в США, что способствует укреплению доллара США. Сильный доллар делает товары, оцениваемые в долларах, более дорогостоящими для держателей других валют и, как правило, отражает повышенное неприятие риска среди инвесторов.
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The Times со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса сообщила, что блок готовит «умные санкции» против импорта российской нефти.
По материалам: РБК-Україна
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