Евросоюз разрабатывает три варианта ограничений на российскую нефть — Bloomberg

Сегодня 21:05 — Энергетика

Европейский Союз разрабатывает три варианта ограничения на российскую нефть. Один из них — полное эмбарго, но против такого решения выступают отдельные страны.

Как передает Bloomberg, США вместе с ЕС работают над санкциями, которые Европа может наложить на нефть из рф. Союзники рассматривают полное эмбарго, но его блокируют отдельные страны, в том числе Германия и Венгрия. Последняя не раз высказывалась о готовности покупать российский газ за рубли.

Второй вариант, рассматриваемый США и ЕС — это установление предельной цены на приобретение нефти из рф.

Третий — механизм удержания выплат за покупки. В материале Bloomberg журналисты со ссылкой на свои источники подчеркивают, что добиться эмбарго на дизельное топливо и другую готовую продукцию будет труднее, чем на сырую нефть.

Напомним, неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над «умными механизмами» ограничений на российскую нефть. По ее словам, не должно случиться того, что «путин получит еще более высокие цены на других рынках, чем поставки, которые должны были бы идти в ЕС». Вот почему Евросоюз рассматривает не только обычное эмбарго.

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