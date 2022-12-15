Не только автомобили: Bentley наладила производство меда (фото) — Finance.ua

Не только автомобили: Bentley наладила производство меда (фото) 15.12.2022, 00:08 — Мир

Не только автомобили: Bentley наладила производство меда (фото)

Bentley открыли новое направление деятельности. Британская компания выпускает не только роскошные представительские автомобили, но и мед. Об этом рассказали на официальном сайте Bentley.

Руководство Bentley решило заняться пчеловодством в мае 2019 года и начало проект Flying Bees. Он переводится как «летающие пчелы» и на английском созвучен с названием логотипа Bentley — летящей буквы «В» с крыльями.

Для проекта было приобретено 120 000 пчел, а партнером Bentley выступила известная компания по производству меда Buckley Bees. Возле предприятия британского бренда в Крю обустроили пасеку и высадили поле нарциссов, где пчелы собирают пыльцу.

Теперь в Bentley пожинают первые плоды своих трудов. Колония разрослась до 600 000 пчел и в 2022 году удалось собрать 1000 банок меда.

Мед Bentley поначалу не собираются продавать. Большую его часть распределят между рабочими завода, а остаток будет храниться на предприятии и им планируют угощать VIP-гостей. Однако в будущем, когда объемы производства меда вырастут, он все-таки поступит в продажу.

Фокус По материалам:

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