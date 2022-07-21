НБУ за 2021 год заработал более 30 миллиардов — Finance.ua

НБУ за 2021 год заработал более 30 миллиардов Сегодня 10:34 — Казна и Политика

НБУ за 2021 год заработал более 30 миллиардов

Национальный банк по итогам 2021 года получил прибыль в 31,6 млрд грн, часть из этих средств будет переведена в государственный бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В этом году НБУ 24 февраля перечислил в госбюджет часть прибыли для распределения в сумме 18,8 млрд грн с началом полномасштабной войны рф против Украины. Это было сделано для подтверждения внешним аудитором и утверждения Советом НБУ консолидированной финансовой отчетности, которая впоследствии была утверждена.

Остальная прибыль для распределения, 12,8 млрд грн, была направлена на увеличение общих резервов Национального банка.

Финансовый результат регулятора обусловлен прежде всего процентными доходами и расходами, чистая сумма которых по итогам года составила 28,8 млрд грн (на 88,2% больше, чем в 2020 году) благодаря росту доходов по гособлигациям.

Также повлияла отрицательная переоценка финансовых инструментов в размере 23,4 млрд грн в связи с изменением официального валютного курса и их справедливой стоимости. Кроме того, до 5,8 млрд грн выросли административные расходы, расходы на содержание персонала и расходы на изготовление банкнот, монет и т.д. (против 4,6 млрд грн в 2020 году).

К концу года валюта баланса регулятора составляла 1,38 трлн грн (в 2020 году — 1,3 трлн грн).

Основные изменения в активах НБУ в прошлом году обусловлены наращиванием международных резервов на 6% до 30,9 млрд долл. и значительным ростом кредитного портфеля (+33 млрд грн до 99,9 млрд грн).

Относительно обязательств НБУ, их динамику обусловил рост на 30% объемов эмитированных депозитных сертификатов, сокращение обязательств перед МВФ на 15,3%, а также рост количества банкнот и монет в обращении на 12,4% до 627,8 млрд грн.

Собственный капитал Нацбанка сократился на 9,8% в прошлом году до 166,9 млрд грн, прежде всего из-за уменьшения резервов переоценки в результате укрепления гривны.

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Економічна Правда По материалам:

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