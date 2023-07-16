НБУ вводит в обращение банкноты номиналом 1000 гривен с подписью Пышного — Finance.ua

НБУ вводит в обращение банкноты номиналом 1000 гривен с подписью Пышного
В обращение вводятся банкноты номиналом 1000 гривен с подписью главы НБУ Андрея Пышного.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 1 000 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот, Национальный банк с 20 июля 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года — с подписью главы Национального банка Украины», — говорится в сообщении.
Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.
Напомним, что в соответствии с законодательством Украины на банкнотах, вводимых в обращение в рамках планового выпуска, размещается подпись действующего главы Национального банка.
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