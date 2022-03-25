НБУ упростил покупку военных облигаций — Finance.ua

НБУ упростил покупку военных облигаций

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НБУ упростил покупку военных облигаций

Национальный банк упростил порядок идентификации и верификации покупателей военных облигаций и остановил выездные проверки по финмониторингу на период действия военного положения.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Национальный банк Украины исключительно для покупателей облигаций внутреннего государственного займа „Военные облигации“ ввел упрощенный механизм идентификации и верификации. Его применение предусмотрено к гражданам Украины, которые постоянно проживают или временно находятся за границей, а также граждан других стран, кроме граждан российской федерации и республики беларусь», — говорится в сообщении.

Регулятор также остановил на период действия военного положения проведение плановых и внеплановых выездных проверок банков и небанковских учреждений по осуществлению надзора в сфере финансового мониторинга, соблюдения валютного и санкционного законодательства.

Идентификация и верификация клиентов на приобретение ими военных облигаций

Перед открытием счета для приобретения облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» банки могут использовать новую упрощенную модель идентификации и верификации физического лица:

получить копии документов средствами дистанционных систем обслуживания, электронной почты с применением квалифицированной электронной подписи/усовершенствованной электронной подписи, других дистанционных каналов связи в пределах технических возможностей банка;

подписать КЭП полученные копии документов;

осуществить видеосвязь с клиентом, получить согласие клиента на видеосвязь и фотофиксацию, сделать во время видеосвязи фото лица и фото лица с идентификационным документом и сохранять запись видеосвязи.

Все другие мероприятия в сфере финансового мониторинга осуществляются банками при обслуживании клиента, но до проведения финансовой операции по возмещению номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

Также повышен лимит для упрощенных моделей верификации с 40 тысяч гривен до 400 тысяч гривен в месяц.

Все остальные условия для упрощенных моделей идентификации и верификации остались без изменений.

Остановлено проведение выездных проверок в сфере финансового мониторинга, соблюдения валютного и санкционного законодательства.

Национальный банк остановил на период действия военного положения проведение плановых и внеплановых выездных проверок, предусмотренных Положением о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Национальный банк на период действия военного положения будет осуществлять безвыездной надзор в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

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