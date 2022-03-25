НБУ упростил покупку военных облигаций — Finance.ua

«Национальный банк Украины исключительно для покупателей облигаций внутреннего государственного займа „Военные облигации“ ввел упрощенный механизм идентификации и верификации. Его применение предусмотрено к гражданам Украины, которые постоянно проживают или временно находятся за границей, а также граждан других стран, кроме граждан российской федерации и республики беларусь», — говорится в сообщении.
Регулятор также остановил на период действия военного положения проведение плановых и внеплановых выездных проверок банков и небанковских учреждений по осуществлению надзора в сфере финансового мониторинга, соблюдения валютного и санкционного законодательства.
Идентификация и верификация клиентов на приобретение ими военных облигаций
Перед открытием счета для приобретения облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» банки могут использовать новую упрощенную модель идентификации и верификации физического лица:
получить копии документов средствами дистанционных систем обслуживания, электронной почты с применением квалифицированной электронной подписи/усовершенствованной электронной подписи, других дистанционных каналов связи в пределах технических возможностей банка;
подписать КЭП полученные копии документов;
осуществить видеосвязь с клиентом, получить согласие клиента на видеосвязь и фотофиксацию, сделать во время видеосвязи фото лица и фото лица с идентификационным документом и сохранять запись видеосвязи.
Все другие мероприятия в сфере финансового мониторинга осуществляются банками при обслуживании клиента, но до проведения финансовой операции по возмещению номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.
Также повышен лимит для упрощенных моделей верификации с 40 тысяч гривен до 400 тысяч гривен в месяц.
Все остальные условия для упрощенных моделей идентификации и верификации остались без изменений.
Остановлено проведение выездных проверок в сфере финансового мониторинга, соблюдения валютного и санкционного законодательства.
Национальный банк остановил на период действия военного положения проведение плановых и внеплановых выездных проверок, предусмотренных Положением о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Национальный банк на период действия военного положения будет осуществлять безвыездной надзор в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).