НБУ стал банком года по версии Central Banking Awards — Finance.ua
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НБУ стал банком года по версии Central Banking Awards

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НБУ стал банком года по версии Central Banking Awards
НБУ стал банком года по версии Central Banking Awards
Национальный банк Украины признан центральным банком года по итогам премии Central Banking Awards.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«В номинации „Центральный банк года“ Национальный банк Украины победил впервые, получив международное признание за эффективную работу в прошлом году в условиях полномасштабной войны», — говорится в сообщении.
Обычно номинация «Центральный банк года» присуждается центральному банку, усилившему свой авторитет и решительно реализовавшему меры в рамках своего мандата, обеспечивая прогрессивность своей политики и надлежащую коммуникационную поддержку своей деятельности.
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Отмечается, что международные эксперты в этом году высоко оценили комплексные усилия команды Национального банка, которые обеспечили стабильность и непрерывность работы финансовой системы страны в беспрецедентно тяжелых условиях полномасштабной войны.
  • Во-первых, Национальный банк в первые дни войны принял ряд жестких и эффективных решений, которые помогли сохранить финансовую стабильность в стране.
  • Во-вторых, обеспечил бесперебойное функционирование банковской системы.
  • В-третьих, Национальный банк позаботился об обеспечении данных, защите информации и дальнейшей полноценной работе платежной инфраструктуры для безналичных платежей.
  • В-четвертых, сохранено доверие граждан и бизнеса к банковской системе.
  • В-пятых, Национальный банк в условиях войны осуществлял регулярную коммуникацию с общественностью, бизнесом, участниками финансовой системы и государственными органами, что позволило избежать паники в начале полномасштабных военных действий, а также сохранить высокий уровень прогнозируемости населением и участниками финансового рынка мер регулятора и понимание их предпосылок.
Также с первых часов полномасштабного вторжения россии Национальный банк осуществлял коммуникацию с иностранными партнерами.
По материалам:
Finance.ua
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