НБУ стал банком года по версии Central Banking Awards — Finance.ua

НБУ стал банком года по версии Central Banking Awards Сегодня 17:36

НБУ стал банком года по версии Central Banking Awards

Национальный банк Украины признан центральным банком года по итогам премии Central Banking Awards.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«В номинации „Центральный банк года“ Национальный банк Украины победил впервые, получив международное признание за эффективную работу в прошлом году в условиях полномасштабной войны», — говорится в сообщении.

Обычно номинация «Центральный банк года» присуждается центральному банку, усилившему свой авторитет и решительно реализовавшему меры в рамках своего мандата, обеспечивая прогрессивность своей политики и надлежащую коммуникационную поддержку своей деятельности.

Отмечается, что международные эксперты в этом году высоко оценили комплексные усилия команды Национального банка, которые обеспечили стабильность и непрерывность работы финансовой системы страны в беспрецедентно тяжелых условиях полномасштабной войны.

Во-первых, Национальный банк в первые дни войны принял ряд жестких и эффективных решений, которые помогли сохранить финансовую стабильность в стране.

Во-вторых, обеспечил бесперебойное функционирование банковской системы.



В-третьих, Национальный банк позаботился об обеспечении данных, защите информации и дальнейшей полноценной работе платежной инфраструктуры для безналичных платежей.



В-четвертых, сохранено доверие граждан и бизнеса к банковской системе.



В-пятых, Национальный банк в условиях войны осуществлял регулярную коммуникацию с общественностью, бизнесом, участниками финансовой системы и государственными органами, что позволило избежать паники в начале полномасштабных военных действий, а также сохранить высокий уровень прогнозируемости населением и участниками финансового рынка мер регулятора и понимание их предпосылок.



Также с первых часов полномасштабного вторжения россии Национальный банк осуществлял коммуникацию с иностранными партнерами.

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