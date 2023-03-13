НБУ вводит информационную систему «Электронный архив НБУ» — Finance.ua
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НБУ вводит информационную систему «Электронный архив НБУ»

Фондовый рынок
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Национальный банк Украины продолжает осуществлять мероприятия по применению единых международных стандартов электронного документооборота и созданию дополнительных возможностей для дальнейшего внедрения безбумажных технологий в финансовой системе Украины.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
На сегодняшний день завершена опытно-промышленная эксплуатация информационной системы «Электронный архив Национального банка Украины», которая продолжалась с декабря 2021 года. Внедрение системы обеспечит автоматизацию основных функций архива, оцифровку архивных документов, легкость и удобство доступа к ним работников.
В дальнейшем Национальный банк планирует распространение этой информационной системы в банках и финансовых учреждениях с целью интеграции и улучшения взаимодействия с регулятором, другими органами государственной власти.
Дальнейшие шаги по развитию и усовершенствованию информационной системы «Электронный архив Национального банка Украины» с привлечением банковского сообщества и участников рынка небанковских финансовых услуг будут включать:
  • проведение пилотного проекта с Укргосархивом, Министерством юстиции Украины и Минцифры по взаимодействию/обмену электронными архивными документами;
  • изучение возможности обмена совместно с Фондом гарантирования вкладов физических лиц архивных документов в электронной форме на хранение через имеющиеся электронные каналы связи путем создания нового онлайн-модуля «Личный кабинет фондообразователей»;
  • доработка информационной системы «Электронный архив Национального банка» в части усовершенствования механизмов обработки и защиты архивных документов, содержащих информацию с ограниченным доступом;
  • налаживание взаимодействия/обмена опытом с банками, имеющими или создающими электронные архивы, а также в части интеграции и взаимодействия с органами государственной власти и учреждениями;
  • изучение возможности совместно с банками, участниками рынка небанковских финансовых услуг, не имеющих соответствующих решений, введения онлайн-кабинета с доступом для передачи электронных архивных документов постоянного/длительного хранения, а в перспективе — построения Отраслевого государственного архива Национального банка Украины;
  • разработка с присоединением банковского сообщества и участников рынка небанковских финансовых услуг новой редакции Правил применения перечня документов, образующихся в деятельности НБУ и банков Украины, которые будут распространяться на небанковские учреждения, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Национальный банк.

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По материалам:
Finance.ua
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