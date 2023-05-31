НБУ создает условия для усовершенствования валютного надзора за операциями нерезидентов в гривне — Finance.ua

НБУ создает условия для усовершенствования валютного надзора за операциями нерезидентов в гривне Сегодня 16:00 — Валюта

НБУ создает условия для усовершенствования валютного надзора за операциями нерезидентов в гривне

Национальный банк в соответствии с требованиями закона «О валюте и валютных операциях» ввел порядок обмена уполномоченными учреждениями информацией о гривневых счетах их клиентов или пользователей, являющихся нерезидентами. С этой целью НБУ разработал автоматизированную информационную систему «Реестр счетов нерезидентов» (далее — Реестр) на платформе блокчейн Hyperledger fabric.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Напомним, что согласно Закону о валюте операция по переводу средств в гривне с участием нерезидента является валютной операцией, подлежащей валютному надзору. Если информации о резидентности получателя нет, уполномоченное учреждение, которое обслуживает плательщика, не может четко идентифицировать, является ли такая операция валютной или нет. Это приводит к риску невыполнения этим учреждением функций агента валютного надзора.

Следовательно, функционирование Реестра необходимо, чтобы минимизировать вышеуказанные риски и усовершенствовать условия проведения валютного надзора уполномоченными учреждениями по операциям в гривне, которые осуществляются с участием нерезидентов через эти учреждения.

С целью выполнения требований Закона о валюте Национальный банк:

урегулировал порядок информационного взаимодействия уполномоченных учреждений по поводу открытых в этих учреждениях счетов нерезидентов в гривне с использованием Реестра;

обязал уполномоченные учреждения предоставлять в Реестр информацию по всем открытым в этих учреждениях банковским или платежным счетам, владельцами которых являются нерезиденты;

предоставил возможность уполномоченному учреждению бесплатно получать информацию из Реестра о принадлежности счета в гривне владельцу-нерезиденту при выполнении функций агента валютного надзора.

Информация о счетах нерезидентов будет храниться в Реестре в зашифрованном посредством хэш-функции виде без возможности считывания сведений о счете клиента.

С 1 октября 2023 года Реестр будет функционировать в полном объеме, включая возможность получения уполномоченными учреждениями информации о принадлежности счетов в гривне к банковским или платежным счетам, владельцами которых являются нерезиденты.

Реестр будет способствовать расширению инструментария для осуществления уполномоченными учреждениями валютного надзора за валютными операциями в гривне.

Вышеупомянутые нормы содержат новое Положение об информационном взаимодействии уполномоченных учреждений по счетам нерезидентов в гривне. Документ утвержден постановлением Правления Национального банка Украины от 30 мая 2023 г. № 72 «Об утверждении Положения об информационном взаимодействии уполномоченных учреждений по счетам нерезидентов в гривне и внесении изменения в Положение о валютном надзоре».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.