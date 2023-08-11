НБУ смягчил ряд валютных ограничений: что изменится с 12 августа — Finance.ua

НБУ смягчил ряд валютных ограничений: что изменится с 12 августа Сегодня 15:00 — Валюта

НБУ смягчил ряд валютных ограничений: что изменится с 12 августа

Национальный банк Украины смягчает ряд валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ, увеличения притока иностранной валюты в страну, а также поддержки социальных инициатив по защите граждан.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Кроме того, приняты дополнительные меры для предотвращения непродуктивного оттока капитала из Украины с целью сохранения устойчивости валютного рынка.

С 12 августа 2023 года НБУ вводит изменения по следующим вопросам:

переводы за рубеж для выплаты пенсий гражданам Украины;

АО «УКРПОЧТА» как назначенный оператор услуг почтовой связи сможет совершать переводы с целью обеспечения выплаты пенсий и денежных пособий в пользу граждан Украины, временно пребывающих за рубежом.

Это позволит поддержать социальные инициативы по защите пенсионеров, вынужденно находящихся за пределами Украины, и обеспечить выплаты гарантированных им государством пенсий и денежных пособий.

Напомним, что в июне прошлого года НБУ также разрешил переводить средства за границу для выплат пенсий гражданам в рамках международных договоров, заключенных Украиной с иностранными государствами;

участие банков-нерезидентов в операциях по ОВГЗ, номинированным в национальной валюте;

Национальный банк разрешит совершать перевод средств в гривне на корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в украинских банках, для проведения операций с внутренними государственными облигациями Украины (ОВГЗ), номинированными в национальной валюте, участником которых является банк-нерезидент.

По оценкам НБУ, такие изменения должны способствовать более активному участию банков-нерезидентов в операциях с гривневыми ОВГЗ и одновременно благодаря сохранению ограничения на конвертацию этих средств в иностранную валюту и их перевод за рубеж это не приведет к усилению давления на валютный рынок;

перевод средств за рубеж товарными биржами для возврата гарантийного обеспечения для участия в торгах;

Товарные биржи получат возможность перевода средств нерезиденту с целью возврата предварительно внесенной им суммы гарантийного обеспечения для участия в биржевых торгах. В то же время, такой возврат может осуществляться только за счет средств, которые были предварительно перечислены нерезидентом из-за границы для участия в торгах на товарной бирже. Соответственно покупка иностранной валюты не будет совершаться, так что это не будет усиливать давление на валютный рынок.

Однако такие изменения позволят обеспечить выполнение биржами своих обязательств перед участниками торгов, что со своей стороны будет способствовать увеличению притока иностранной валюты в Украину;

валютный надзор банков за соблюдением резидентом предельных сроков расчетов по операции по импорту товаров.

Определено, что у банков нет возможности завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров, если происходит полный или частичный возврат средств импортеру со счета нерезидента, открытого в украинском банке.

Соответствующее изменение необходимо, чтобы предотвратить непродуктивный отток иностранной валюты за рубеж, что позволит защитить международные резервы Украины и стабильность на валютном рынке.

Приведенные и другие уточняющие изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 10 августа 2023 г. № 96 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступает в силу с 12 августа 2023 года.

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