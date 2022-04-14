НБУ решил на фоне войны пока не менять учетную ставку в 10% — Finance.ua

НБУ решил на фоне войны пока не менять учетную ставку в 10%
Национальный банк снова решил сохранить учетную ставку на уровне 10% на фоне войны с россией.
Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 14 апреля.
«Рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки решено отложить. В текущих условиях влияние учетной ставки на функционирование денежно-кредитного и валютного рынков ограничено. Учитывая это, она будет и в дальнейшем оставаться неизменной — на уровне 10% — до возобновления действенности каналов монетарной трансмиссии», — сказано в сообщении.