НБУ решил на фоне войны пока не менять учетную ставку в 10% — Finance.ua

НБУ решил на фоне войны пока не менять учетную ставку в 10%

НБУ решил на фоне войны пока не менять учетную ставку в 10%

Национальный банк снова решил сохранить учетную ставку на уровне 10% на фоне войны с россией.

Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 14 апреля.

«Рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки решено отложить. В текущих условиях влияние учетной ставки на функционирование денежно-кредитного и валютного рынков ограничено. Учитывая это, она будет и в дальнейшем оставаться неизменной — на уровне 10% — до возобновления действенности каналов монетарной трансмиссии», — сказано в сообщении.

Напомним, 20 января правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку с 9% до 10% годовых и сообщило о значительной вероятности дальнейшего повышения.

А 3 марта уже после начала войны с россией НБУ оставил учетную ставку без изменений.

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