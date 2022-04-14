НБУ решил на фоне войны пока не менять учетную ставку в 10% — Finance.ua
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НБУ решил на фоне войны пока не менять учетную ставку в 10%

Сегодня 20:02Кредит&Депозит
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НБУ решил на фоне войны пока не менять учетную ставку в 10%НБУ решил на фоне войны пока не менять учетную ставку в 10%
Национальный банк снова решил сохранить учетную ставку на уровне 10% на фоне войны с россией.
Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 14 апреля.
«Рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки решено отложить. В текущих условиях влияние учетной ставки на функционирование денежно-кредитного и валютного рынков ограничено. Учитывая это, она будет и в дальнейшем оставаться неизменной — на уровне 10% — до возобновления действенности каналов монетарной трансмиссии», — сказано в сообщении.
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Напомним, 20 января правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку с 9% до 10% годовых и сообщило о значительной вероятности дальнейшего повышения.
А 3 марта уже после начала войны с россией НБУ оставил учетную ставку без изменений.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам: Корреспондент.net
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