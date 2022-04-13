В НБУ объяснили, как будет работать 100% гарантия на депозиты — Finance.ua

В НБУ объяснили, как будет работать 100% гарантия на депозиты
С сегодняшнего дня вступил в силу Закон Украины № 2180-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», подписанный Президентом 12 апреля.
Об этом сообщили в НБУ.
Что изменилось благодаря новому закону.
Как работает система гарантирования вкладов физических лиц?
В случае ликвидации банка государство, от имени которого действует Фонд гарантирования вкладов физических лиц, возмещает вкладчикам средства в пределах гарантированной суммы.
Фонд гарантирования вкладов возмещает средства физических лиц и ФЛП в национальной и иностранной валюте, привлеченные банками на условиях договора банковского (карточного) счета или вклада (депозита) вместе с начисленными процентами.
Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривнах по курсу НБУ.
Как было в мирное время: гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам составляла 200 000 гривен. Исключения составляли только вклады в государственном Ощадбанке.
«Вклады физических лиц Государственного ощадного банка гарантируются государством», — отмечается в ЗУ «О банках и банковской деятельности». То есть гарантируется возврат 100% вкладов.
Как будет на время действия военного положения и три месяца после: новый закон вводит 100% гарантию по банковским вкладам физических лиц и ФЛП (вместе с начисленными процентами, если это был депозит).
Гарантия будет распространяться на вкладчиков платежеспособных банков. То есть действие закона на вкладчиков банков, уже проходящих стадию ликвидации, распространяться не будет.
Как будет в послевоенное время: через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 гривен.
Справка Finance.ua:
Вчера Президент подписал важный закон о гарантиях банковских вкладов. Законом предусматривается решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 тыс. грн.
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