НБУ расширил ассортимент интернет-магазина — Finance.ua

НБУ расширил ассортимент интернет-магазина Сегодня 16:16

НБУ расширил ассортимент интернет-магазина

Национальный банк расширил ассортимент интернет-магазина. Теперь клиенты смогут приобрести инвестиционные монеты Украины онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что продажи начинаются с 27 марта. С этой даты прекращается реализация инвестиционных монет в кассах Национального банка, расположенных в городе Киеве по адресу: Контрактовая площадь, 2а.

Здесь, как и в остальных кассах Национального банка в регионах, будут осуществляться только операции по:

покупке у граждан инвестиционных монет Украины;

приему поврежденных инвестиционных монет Украины для оценки.

Кроме того, приобрести инвестиционные монеты можно будет в уполномоченных банках, их список можно найти на сайте Национального банка.

Напомним, накануне Дня Национальной гвардии Украины, 25 марта 2025 года, Национальный банк Украины ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Национальная гвардия Украины». Новая монета продолжает серию, посвященную украинским военным, и отдает дань вкладу нацгвардейцев в защиту суверенитета, территориальной целостности, общественного порядка и безопасности Украины.

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