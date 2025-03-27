НБУ расширил ассортимент интернет-магазина — Finance.ua

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НБУ расширил ассортимент интернет-магазина

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НБУ расширил ассортимент интернет-магазина
НБУ расширил ассортимент интернет-магазина
Национальный банк расширил ассортимент интернет-магазина. Теперь клиенты смогут приобрести инвестиционные монеты Украины онлайн.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что продажи начинаются с 27 марта. С этой даты прекращается реализация инвестиционных монет в кассах Национального банка, расположенных в городе Киеве по адресу: Контрактовая площадь, 2а.
Здесь, как и в остальных кассах Национального банка в регионах, будут осуществляться только операции по:
  • покупке у граждан инвестиционных монет Украины;
  • приему поврежденных инвестиционных монет Украины для оценки.
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Кроме того, приобрести инвестиционные монеты можно будет в уполномоченных банках, их список можно найти на сайте Национального банка.
Напомним, накануне Дня Национальной гвардии Украины, 25 марта 2025 года, Национальный банк Украины ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Национальная гвардия Украины». Новая монета продолжает серию, посвященную украинским военным, и отдает дань вкладу нацгвардейцев в защиту суверенитета, территориальной целостности, общественного порядка и безопасности Украины.
По материалам:
Finance.ua
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