НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2022 году до 20% — Finance.ua

НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2022 году до 20% Сегодня 15:01 — Казна и Политика По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.
Об этом сообщает пресс-службу НБУ.
Почему все будет дорожать? Подорожание товаров и услуг будут предопределять, в частности:
нарушение производственных процессов;
логистические проблемы из-за временной оккупации части территорий, разрушения транспортной инфраструктуры и, как следствие, неравномерно распределенное предложение по отдельным регионам;
эффекты переноса девальвации обменного курса гривны, которая произошла накануне войны;
высокая стоимость энергоносителей в мире, что будет давить на стоимость топлива и товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости.
Как НБУ будет сдерживать рост цен
В то же время рост цен будет сдерживаться мерами Национального банка и правительства Украины. Среди них:
временная фиксация обменного курса гривны, что будет сдерживать вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров;
снижение налогов, в том числе косвенного налогообложения импорта;
фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги;
административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топливо.
Дополнительное сдерживающее влияние окажет избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта, отметили в НБУ.
Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%. В годовом измерении (к марту прошлого года) инфляция ускорилась до 13,7%.
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