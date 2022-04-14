НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2022 году до 20% — Finance.ua
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НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2022 году до 20%

Сегодня 15:01Казна и Политика
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По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.
Об этом сообщает пресс-службу НБУ.
Почему все будет дорожать? Подорожание товаров и услуг будут предопределять, в частности:
  • нарушение производственных процессов;
  • логистические проблемы из-за временной оккупации части территорий, разрушения транспортной инфраструктуры и, как следствие, неравномерно распределенное предложение по отдельным регионам;
  • эффекты переноса девальвации обменного курса гривны, которая произошла накануне войны;
  • высокая стоимость энергоносителей в мире, что будет давить на стоимость топлива и товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости.

Как НБУ будет сдерживать рост цен

В то же время рост цен будет сдерживаться мерами Национального банка и правительства Украины. Среди них:
  • временная фиксация обменного курса гривны, что будет сдерживать вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров;
  • снижение налогов, в том числе косвенного налогообложения импорта;
  • фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги;
  • административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топливо.
Дополнительное сдерживающее влияние окажет избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта, отметили в НБУ.
Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%. В годовом измерении (к марту прошлого года) инфляция ускорилась до 13,7%.
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По материалам: РБК-Україна
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